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SON DAKİKA | İki bakanlıktan deprem bölgesinde eşya tahliyesi için genelge! AFAD yayınladı: Hasarlı evlere nasıl girilecek?

19.02.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde 'yıkık', 'acil yıktırılacak' ve 'ağır hasarlı' yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi, girilmemesi kurallarını içerir genelge, AFAD Başkanlığınca yayınlandı.

SON DAKİKA | İki bakanlıktan deprem bölgesinde eşya tahliyesi için genelge! AFAD yayınladı: Hasarlı evlere nasıl girilecek?

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde “yıkık”, “acil yıktırılacak” ve “ağır hasarlı” yapılardan eşya tahliyesine ilişkin bir genelge yayınladı.

Genelgede “yıkık”, “acil yıktırılacak” binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının altı çizildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Afet gören alanlarda ‘yıkık’ ve ‘acil yıktırılacak yapı’ niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasaktır. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecektir. Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşlarımızın eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacaktır. Bu planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Uzman raporunda ‘Girilemez’ şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecektir. Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak vb.) alımına müsaade edilecektir. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecektir. (Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasaktır. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, PVC kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı v.b eşyaların sökülmesi alınması kesinlikle yasaktır. Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu valilikler/kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur. Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde (artçı sarsıntı vb.) tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacaktır. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacaktır.”

İHA

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