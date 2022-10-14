SON DAKİKA | İki ismin kararı çok konuşulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Feyzioğlu ve Çelebi açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamalarda birbirinden önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin bölgedeki rolünden, Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuya değinen Erdoğan, Türkiye gündemindeki Feyzioğlu ve Çelebi konusuna da değindi. Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu'nun iyi bir hukukçu olduğunu ve baro başkanıyken de Kıbrıs meselesiyle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. CHP ve Memleket Partisi'nden ayrıldıktan sonra AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini ise bizzat takacağını söyleyen Erdoğan, diğer isimlere de kapıları açık olduğunu mesajını verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmelerde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'ye dönüşte uçakta bir araya geldiği gazetecilere, şu değerlendirmeleri yaptı:

Kazakistan'a gerçekleştirdiğim iki günlük ziyareti hamdolsun başarıyla tamamladık. Ziyaretimin ilk gününde değerli kardeşim Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin Dördüncü Toplantısına başkanlık ettik. Heyetimde yer alan bakanlarımız da mevkidaşlarıyla çeşitli alanlarda iş birliği konularını ele aldılar. Kazak kardeşlerimizle yaptığımız ikili ve heyetlerarası görüşmelerde ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme imkânı bulduk. İşbirliğimizi her alanda derinleştirme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN YOL HARİTASINI BELİRLEDİK"

Önümüzdeki dönemin yol haritasını belirledik. Muhtelif alanlarda imzalanan 6 yeni anlaşmayla iş birliğimizi daha da güçlendirdik. Daha önce mayısta Sayın Tokayev’in yapmış olduğu ziyarette 14 anlaşma imzalamıştık. Bununla beraber 20 anlaşmayı aramızda gerçekleştirmiş olduk. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in şahsıma takdim ettiği Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanını ülkemiz ve milletimiz adına kabul ettik. Başta Türk Devletleri Teşkilatımız olmak üzere, uluslararası kuruluşlardaki mevcut dayanışmamızı geliştirme hususunda mutabık kaldık. Konseyimizin Dördüncü Toplantısının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"KONFERANSIN ÖNCE GELEN ÜLKELERİNDEN OLDUK"

Yeniden Asya Girişimimiz kapsamında, Kıta'daki bölgesel ve uluslararası forum ve teşkilatlarla ilişkilerimizin geliştirilmesine özel önem atfediyorum. Bu platformların en öne çıkanlarından biri de Asya'daki İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'dır. Konferans, kardeş ülke Kuveyt'in de katılımıyla 28 üye devlet, 8 gözlemci ülke ve 5 gözlemci uluslararası kuruluşla Asya'da barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor. Kuruluşundan itibaren Konferans'ın önde gelen üyelerinden olduk. 2010-2014 yılları arasında dönem başkanlığını başarıyla yürüterek, üst düzeyli muhtelif toplantılar ve forumlar düzenledik. Dönem başkanlığımız sırasında İş Konseyi ve Gençlik Konseyi kuruldu. Konferansın “Askeri ve Siyasi Boyutu” ile “Yeni Sınamalar ve Tehditler”, “Ticaret ve Yatırım” ve “KOBİ’ler” öncelik alanlarının koordinatörlük veya eş koordinatörlük görevlerini yürütüyoruz.

"ÜLKEMİZİN İZLEDİĞİ POLİTİKALARI MEVKİDAŞLARIMLA PAYLAŞTIM"

Bu yıl Konferansın 30'uncu kuruluş yıl dönümü olması zirvemize tarihi bir anlam kattı. Konferansın mevcut yapısından, uluslararası teşkilata dönüşüm sürecini başlattık. Ekonomi, çevre, insan, yeni sınama ve tehditler ve askeri-siyasi boyutta ülkemizin izlediği politikaları mevkidaşlarımla paylaştım. İnsan odaklı dış politikamıza ilişkin önceliklerimizi ve hassasiyetlerimizi, teröre karşı yürüttüğümüz mücadeledeki haklı duruşumuzu vurguladım. Bölgemizi ilgilendiren en önemli mesele olarak gördüğüm güvenlik ve istikrarın sağlanması için iş birliğine verdiğimiz önemi hatırlattım.

Bu vesileyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Anh Xuan

ile ikili görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizde izlediğimiz politikaların, üye ülkeler tarafından ilgi ve takdirle karşılandığını görmekten büyük memnuniyet duydum.

Kazakistan'da yaptığımız tüm görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN DEVAMINI DAHA ZİYADE ABD VE İNGİLTERE’NİN İSTEDİĞİ, KITA AVRUPASI’NIN BUNDAN BİRAZ ZARARLI ÇIKTIĞI GÖRÜLÜYOR. SAYIN PUTİN İLE YAPTIĞINIZ SON GÖRÜŞMEDEN SONRA KREMLİN, “HENÜZ RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE İLGİLİ TÜRKİYE HALA BARIŞ NOKTASINDA MERKEZİ ÖNEMDE BİR ÜLKE, BAŞKA İMKAN YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR.” DEDİ. BU KONUDA BİR GELİŞME OLACAK MI?

Aramızda yaptığımız görüşmede bu kanaat aslında gücünü koruyor. Yani Türkiye'nin arabuluculuğu hususunda Rusya'nın da diğer bazı ülkelerin de Türkiye'ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsüyle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık. O da bize bazı teknik bilgileri de verdi ve bu konuda biz aynı hassasiyeti koruyarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye'ye olan güvenin devam etmesi de bizi ayrıca mutlu etti.

"BURADA BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORSUNUZ ANCAK BİR SÜREDİR EGE’DE BAZI ŞEYLER YAŞANIYOR. DEDEAĞAÇ’TAN BAŞLAYARAK MİDİLLİ ÜZERİNDE, EGE ADALARI ÜZERİNDE ABD DESTEKLİ SİLAHLANDIRMALAR KAMUOYUNU MEŞGUL EDİYOR. BU KONUDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?"

Tabii bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Amerika'yla da bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Hatta şu anda NATO Savunma Bakanları Toplantısı vardı. Bakanımız da bu toplantılarda muhataplarıyla bu konuları etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesini dönünce Hulusi Paşa'yla görüşeceğiz. Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün.

"SABRIMIZIN TAŞTIĞI SINIR VAR MI?"

Bu işin tarihi olmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek. Ama burada tarih verilmez. Nerede, ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu?

"ABD İLE F16 SÜRECİNDE BİR ÖN KOŞUL VARDI. O ÖN KOŞULUN KALDIRILDIĞINI DUYURDULAR. YAKLAŞIK BİR YIL OLDU BU SÜREÇ. ONUNLA BİRLİKTE BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ, PUTİN İLE YAPTIĞINIZ GÖRÜŞMEDE UKRAYNA-RUSYA ÇATIŞMASININ GÜNDEME GELİP GELMEMESİYLE ALAKALI KREMLİN’İN AÇIKLAMASI OLMUŞTU. DEĞERLENDİRMENİZİ MERAK EDİYORUM?"

Özellikle F-16 konusunda bu son atılan adımlar veya son gelişmeler bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Tabii bütün bu adımları aynı anda Rusya da takip ediyor. Ne oluyor, ne gidiyor? Şimdi bize düşen de tabii burada ilgili arkadaşlar gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Milli Savunma Bakanımız gerekse bunun dışında bizim liderlerle yaptığımız görüşmelerde bunları konuşuyoruz, paylaşıyoruz, Hatta hatta son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde orada tabii Amerikalı senatörlerle de görüşmeler yaptım. Onlarla da bu konuları görüştüm. Yani az önce söylediğim ifadeyle bunu bütünleştiriyorum; bunların hepsi tedbir paketinin içerisinde yer alan konulardır. Bunları da orada Cumhuriyetçi, Demokrat senatörlerle görüştük. Hatta Efkan Bey ve arkadaşlarımızı orada bıraktık. Onlar orada yaklaşık bir hafta daha kaldılar. Onlar da Kongre üyeleriyle görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerle de aradaki ilişkileri sıcak tuttuk, sıcak tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz.

"ERMENİSTAN BAŞBAKAN’I PAŞİNYAN İLE PRAG’DA GÖRÜŞTÜNÜZ, BAŞ BAŞA BİR GÖRÜŞME OLDU. HALA ZENGEZUR KORİDORU İLE İLGİLİ SORUNLARIN OLDUĞUNU BİLİYORUZ. PRAG’DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONRA PAŞİNYAN’IN KENDİ ÜLKESİNDE KAMUOYUNU BU KONUDA İKNA EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? İKİNCİSİ ORADA ZENGEZUR KORİDORU İLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞME OLDU MU?"

Şimdi orada bir dar kapsamlı görüşme yaptık. O dar kapsamlıda Paşinyan, aynı zamanda İlham Bey ve Macaristan Başbakanı Orban da vardı. Ondan sonra bir de tabii heyetler arası yaptık ve bu konuları tabii ki görüştük. Ama Zengezur Koridoru ile ilgili olarak ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum.

"DÜN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ORTAK BASIN AÇIKLAMASINDA 'KAZAKİSTAN'LA ORTA KORİDOR'UN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ' İFADELERİNİ KULLANDINIZ. EV SAHİBİ MEVKİDAŞINIZ TOKAYEV İSE 'TAŞIMACILIK VE TRANSİT ALANINDA ORTA KORİDORUN GELİŞTİRMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR” AÇIKLAMASINDA BULUNDU. TÜRKİYE KONUMU İTİBARİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADA. MARMARAY GİBİ ASYA VE AVRUPA YAKASINI BİRLEŞTİREN TÜM PROJELER ASLINDA BU BÜYÜK ADIMIN DA BİR PARÇASI. BURADA AKILLARA KANAL İSTANBUL PROJESİ DE GELİYOR. KANAL İSTANBUL PROJESİNİN ORTA KORİDOR'A OLASI KATKISI ÜZERİNE GÖRÜŞMELERİNİZ OLDU MU YA DA PROJENİN BİR PARÇASI OLACAĞI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ? YAKIN DÖNEMDE ORTA KORİDORLA İLGİLİ HANGİ ADIMLARIN ATILMASINI ÖNGÖRÜYORSUNUZ?"

Şu anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'a geldiğimizde bu 25 milyar tona çıkacak. Ticaret hacminin hareketliliğinin yüzde 90'a yakını denizden sağlanıyor. Sonuçta bugün İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha artacak. Ayrıca bizim doğu-batı aksında Orta Koridor'daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor'a büyük bir yük binecek. Bunların hepsi düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak. Bizim de bir taraftan planlamalarımız, fizibilitelerimiz devam ediyor. Dünyanın şu anda en çok odaklandığı konu çevrecilik. Biz Kanal İstanbul ile çevrecilikte de dünyaya örnek bir ders vereceğiz. Boğaz'da bir defa ciddi manada bir çevre tehdidi var. Her an, her şey olabilir. Biz, hiçbir zaman Sarayburnu'ndaki, Selimiye'nin önündeki Independenta yangınını unutmayız. Zaman zaman yalılara bindiren gemileri unutmayız. Ama şimdi bizim Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Bugün Bakırköy, Samatya sahillere baktığınızda günlerce beklemeler, birikmeler var. Bir de Karadeniz'deki birikmeler var. Yarın bunlar çok çok daha artacak. Bir de gemi boyutları çok büyüdü. Yüzde 30'u da tehlikeli madde taşıyor. Riskin boyutları çok daha arttı. Bundan 10 yıl önceki 3 tane gemi, şu anda tek gemi oldu. Sayı bir miktar azaldı ama risk daha da büyüdü. Gemi sayısı azaldı ama taşınan yük miktarı tam yüzde 40 arttı son 10 senede.

"BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL ZIRH ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALAR VAR. MECLİS GURUBU DA ÇALIŞIYOR. KAÇ MADDE OLACAK? İÇİNDE AİLE MADDELERİ OLACAK MI? BİR DE NEDEN ANAYASA 24 VE 10 ÜZERİNDEN İLERLENİYOR? DİĞER TARAFTAN CHP'NİN VERDİĞİ BİR YASA TEKLİFİ VAR. SİZ ANAYASA TEKLİFİ VERDİNİZ. BU DENKLEME BAKTIĞIMIZ ZAMAN, YASA TEKLİFİNİN AK PARTİ'YE, ANAYASA TEKLİFİNİN DE CHP'YE İHTİYACI VAR. KEMAL BEY’İN TAVRI ORTADA. BUNUNLA İLGİLİ NE SÖYLEYECEKSİNİZ?"

Burada madde noktasında, fazla madde olmasından yana değiliz. Arkadaşlar şu anda çalışmayı sürdürüyor. Efradını cami ağyarını mani şekilde ama az maddede bunları toparlamayı planladık. Konu olarak da olayı sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz. Ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yine yürütüyorlar. Bu çalışmayla birlikte de süratle, vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis'e sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz döndükten sonra arkadaşlar bize bir sunum yapacaklar. Bu sunumu yaptıktan sonra da fazla gecikmeden hemen istiyoruz ki bunu Meclis'e sunalım.

"AİLE MADDESİ DE ÇOK TARTIŞILIYOR. İÇERİĞE İLİŞKİN BİZİMLE PAYLAŞABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?"

Bizim sunduğumuz her madde tartışılır. Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati. Yoksa Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana niye takıyorsun dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti. Ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında. Niye bunu gündeme getirdi, bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibariyle biz hazırlığımızı yapacağız. Ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye gelin artık Anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var. Ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek... Sana Altılı Masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok.

"AİLE MADDESİ, LGBT'NİN MUHALEFET PARTİLERİ TARAFINDAN SİYASALLAŞTIRILMASINA ÖN ALMA GİBİ BİR ŞEY İÇERECEK Mİ?"

Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur.

"DAVETİNİZ ÜZERİNE ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ ARTIK AK PARTİ VEKİLİ OLDU. BUNDAN SONRA DA ÇEŞİTLİ İSİMLERE DAVETLERİNİZ OLACAK MI?

Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın.

"BİR DE KKTC BÜYÜKELÇİSİ OLARAK TANINMIŞ BİR İSİM, METİN FEYZİOĞLU'NU ATADINIZ. FEYZİOĞLU'NU KKTC'YE ATAMANIZDA DOĞU AKDENİZ VE ULUSLARARASI HUKUK DENKLEMİNDE ÖZEL BİR ANLAM VAR MI?"

Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'bunun için çok müteşekkir olurum' dedi. Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.

“YENİ YÜZYIL, TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK” DEDİNİZ. 28 EKİM'DE AK PARTİ'NİN SEÇİM STRATEJİSİNİN İLK ADIMI OLAN SEÇİM VİZYON BELGESİ'Nİ AÇIKLAYACAKSINIZ. BU BELGEDE NELER VAR?"

Her şeyden önce, iddiası olmayan müddei olamaz. Önce iddianız olacak ki müddei olasınız. Biz, iddia sahibiyiz, öyle çıktık yola. Gayet güzel bir çalışma var. Bu çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyorlar. O gün de orada çok farklı bir sunumla inşallah tüm ülkemize hitap edeceğiz.

