Son dakika: İki ülke arasında 'idam' krizi! İran Alman vatandaşı Şarmehd'i mahkum etti, Berlin'den karşı hamle gecikmedi

Son dakika haberi: İran, ABD'de örgütlenen rejim karşıtı grubun lideri olmakla suçladığı Cemşid Şarmehd'i idama mahkum ettiğini duyurmuştu. Alman vatandaşlığı da olan Şarmehd'in idam edilmesine karar verilmesinin ardından Almanya kritik bir adım attı.

Alman hükümeti İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan etti.

NE OLMUŞTU?

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtmişti.

(AA)

