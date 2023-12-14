HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İlk Türk uzay yolcusunun uzaya çıkış tarihi belli oldu!

SON DAKİKA | İlk Türk uzay yolcusunun uzaya çıkış tarihi belli oldu!

14.12.2023 12:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.

SON DAKİKA | İlk Türk uzay yolcusunun uzaya çıkış tarihi belli oldu!

Son dakika haberine göre Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
Tefeciler özel okula çöktü! 700 bin liraya karşılık 12 milyon lira tahsilatTefeciler özel okula çöktü! 700 bin liraya karşılık 12 milyon lira tahsilat
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir?
Anahtar Kelimeler:
uzay son dakika
En Çok Okunan Haberler
Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.