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  4. Son dakika | Instagram açılacak mı? Günler sonra ilk sinyaller olumlu: Gözler bu akşam saatlerinde! Toplantı sürerken "Erdoğan" iddiası...

Son dakika | Instagram açılacak mı? Günler sonra ilk sinyaller olumlu: Gözler bu akşam saatlerinde! Toplantı sürerken "Erdoğan" iddiası...

05.08.2024 14:52
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Son dakika haberi: Instagram açılacak mı? Tüm Türkiye bu sorunun yanıtını bekliyor. Hakkında erişim engeli kararı alınan Instagram cuma gününden bu yana Türkiye'de kapalı. Bugün Instagram'ın kaderini belirleyecek kritik toplantı için yetkililer bir araya geldi. Olumlu geçtiği belirtilen görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulduğu öne sürüldü. Erdoğan ise konuyla ilk açıklamasında sert sözlerle şirkete yüklendi. Peki Instagram yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Son dakika | Instagram açılacak mı? Günler sonra ilk sinyaller olumlu: Gözler bu akşam saatlerinde! Toplantı sürerken "Erdoğan" iddiası...

Son dakika haberi: Instagram yasağı sona eriyor! Cuma gününden bu yana Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi. 'Instagram yasağı ne zaman kalkacak, Instagram ne zaman açılacak?' soruları için gözler bugün 13.45'te başlayan toplantıya çevrilmişti. Toplantı sürerken Instagram'ın açılacağı öne sürülen vakit de belli oldu.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun Instagram üzerinden İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajı paylaşmış, Instagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti. Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.

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Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenildi. Kararın gerekçesi olarak ise "Instagram'ın katalog suçlara uymaması" gösterildi.

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INSTAGRAM İÇİN İKİNCİ TOPLANTI: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ

Instagram hakkında erişim engeli alan BTK, Instagram yetkilileri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplantıdan önce olumlu mesajlar veren Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" mesajını vermişti.

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"GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"

Bu sırada toplantının olumlu geçtiği yönünde bilgiler de geldi. Gazeteci Bülent Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Instagram yetkilileriyle görüşmenin olumlu geçtiğini belirtirken şu ayrıntıları öne sürdü:

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GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA! "ERDOĞAN'A SUNULDU"

"Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise Instagram'ın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Instagram kararıyla ilgili ilk açıklama da geldi. Erdoğan sert tepki gösterirken şunları kaydetti:

"Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına açıkça savaş açmıştır. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit ediyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar."

META'DAN 'INSTAGRAM' AÇIKLAMASI: MİLYONLARCA KİŞİ İLETİŞİM YÖNTEMİNDEN MAHRUM KALDI

Instagram'ın sahibi Meta firmasından da Türkiye'deki erişim engeli kararıyla ilgili açıklama geldi. Meta'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram Meta Abdulkadir Uraloğlu
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