Son Dakika: Irak hükümetinden saldırı sonrası ABD'ye tepki

Irak hükümeti, Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki saldırısında 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

ABD askeri güçlerinin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis gruplarının kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı." ifadesine yer verilmişti.

MİSİLLEME TEHDİDİ: İNTİKAMIN ACISINI TATTIRACAĞIZ

Irak'ta en radikal Şii milis grupların yer aldığı ve adına "Irak Direniş Koordinasyonu" denilen grup, ABD'in Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine saldırısının intikamını alacaklarını duyurdu.

Irak Direniş Koordinasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri (ABD) Irak-Suriye sınırındaki Iraklı savaşçılara saldırılarını sürdürüyor. ABD'nin anayasa ve Irak halkının iradesine rağmen varlığına sessiz kalamayız." denildi.

Milis grubun açıklamasında, "Düşmana (ABD) intikamın acısını tattıracağız" ifadelerine yer verildi.

(AA)

