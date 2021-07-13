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  4. Son Dakika: Irak'taki koronvairüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı artıyor

Son Dakika: Irak'taki koronvairüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı artıyor

13.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İKİNCİ BÜYÜK HASTANE YANGINI

Bu yangın bu yıl Irak'taki ikinci büyük hastane yangını. Nisan ayında başkent Bağdat'taki bir hastanede, oksijen deposunun patlaması sonucu yangın çıkmış, en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yangın
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