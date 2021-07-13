Son Dakika: Irak'taki koronvairüs hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı artıyor

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İKİNCİ BÜYÜK HASTANE YANGINI

Bu yangın bu yıl Irak'taki ikinci büyük hastane yangını. Nisan ayında başkent Bağdat'taki bir hastanede, oksijen deposunun patlaması sonucu yangın çıkmış, en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.



