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  4. Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

16.05.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Muş, "İskenderun Limanı'nda yaklaşık 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi." dedi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon TL olduğu açıklandı.

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Muş, Twitter hesabından, İskenderun Limakport Limanında bugün yakalanan "Captagon" cinsi uyuşturucu maddeye ilişkin paylaşımda bulundu.

BİNA TAŞI OLARAK BEYAN EDİLMİŞ

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere söz konusu limana gelen 17 konteyner yükü "bina taşı" beyan edilen eşyada, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirildiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

PİYASA DEĞERİ 313 MİLYON LİRA

"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

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İskenderun Mehmet Muş

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