SON DAKİKA | İSKİ duyurdu, İstanbul'da 12 saat su kesintisi! İşte su verilemeyecek ilçeler

Son dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın 12 saat süreyle bazı ilçelere su verilemeyeceğini açıkladı. Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 12 saat süreyle su verilemeyeceğini belirten İSKİ, kesintiden etkilenecek ilçeleri de açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle;
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy
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