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SON DAKİKA | İSKİ duyurdu, İstanbul'da 12 saat su kesintisi! İşte su verilemeyecek ilçeler

03.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) son dakika açıklaması geldi. İSKİ, Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın bazı ilçelerde 12 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı. İşte İSKİ'nin son dakika açıklamasının ayrıntıları...

SON DAKİKA | İSKİ duyurdu, İstanbul'da 12 saat su kesintisi! İşte su verilemeyecek ilçeler

Son dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın 12 saat süreyle bazı ilçelere su verilemeyeceğini açıkladı. Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 12 saat süreyle su verilemeyeceğini belirten İSKİ, kesintiden etkilenecek ilçeleri de açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA 12 SAAT SU KESİNTİSİ

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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