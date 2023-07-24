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  4. Son dakika! İsrail'de protestolara neden olan yasa onaylandı

Son dakika! İsrail'de protestolara neden olan yasa onaylandı

24.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsrail Meclisi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yüksek Mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını 2. ve 3. oylamada onayladı. Söz konusu yasa nedeniyle İsrail'de 7 aydır protestolar düzenleniyordu.

Son dakika! İsrail'de protestolara neden olan yasa onaylandı

Son dakika: İsrail’de tartışmalı yargı reformu parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi.

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MUHALEFET VEKİLLERİ MECLİS'İ TERK ETTİ

İsrail Meclisi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısının 2. ve 3. oylaması için parlamento çevresinde pazar gününden bu yana devam eden protestoların eşliğinde toplandı.

Mecliste yasa tasarısı görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Muhalefet milletvekilleri, yasa tasarısını boykot etmek için Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

Hükümetin yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak maddeyi Meclis, 2. ve 3. oylamada da 64 lehte oy ile kabul etti. Meclisteki 56 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı.

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İsrail Meclisindeki oylamanın ardından gün boyunca başta Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi çevresi olmak üzere ülke genelinde hükümetin yargı düzenlemesine karşı gösterilerin devam etmesi bekleniyor. İsrail polisi şu ana kadar gösterilerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yüksek Mahkemenin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa, kamuoyunda "akla yatkınlık" yasa tasarısı biçiminde tartışılıyordu.

Yasa tasarısı Mecliste görüşülmeye devam ederken Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki uzlaşı müzakerelerinin sürdüğü ancak sonuç alınamadığı bildirilmişti.

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İSRAİL'DE NELER YAŞANDI?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Protesto

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