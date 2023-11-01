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  4. Son dakika: İsrail, Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

Son dakika: İsrail, Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

01.11.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yeniden saldırdı. Son 24 saatte düzenlenen ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

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Televizyonda yayımlanan görüntülerde, Cibaliya'daki saldırıda çok katlı birkaç binanın yerle bir olduğu görüldü.

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KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL ORDUSUNA YENİ KAYIPLAR VERDİRDİK

Öte yandan Kassam Tugayları yaptıkları yazılı açıklamayla; AA'nın aktardığına göre, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurdu.

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Açıklamada, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanmış bir grup İsrailli piyade gücünün hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İLK SALDIRIDA 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı dün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 26 gündür devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 271 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3 bin 648'i çocuk olmak üzere 8 bin 796'ya yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 22 bin 219'a çıktığı aktarıldı. 2 bin 30 kişinin ise enkaz altında olduğu vurgulandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 13’e yükseldiği belirtilmişti. (AA)

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