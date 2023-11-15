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  4. SON DAKİKA | İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı! Saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

SON DAKİKA | İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı! Saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

15.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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İsrail, 'Hamas hastaneleri kullanıyor' iddiasıyla hastanelere yönelik saldırılarının ardından tanklarla kuşatılan Şifa Hastanesi'ne gece yarısından sonra askeri operasyon başlattığını duyurdu. Dünyanın endişeyle takip ettiği açıklama sonrası İsrail Ordu Radyosu, hastanede rehinelere dair bir belirtinin olmadığını açıkladı.

SON DAKİKA | İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı! Saatler sonra gelen itiraf: 'Hiçbir belirti yok'

İsrail, Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Gece yarısından sonra İsrail ordusu, tanklarla kuşattığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenlemeye başladı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: 'HASTANENİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR'

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.

"REHİNELERE DAİR BİR BELİRTİ YOK"

İsrail Ordu Radyosu operasyonun başlamasının ardından aktardığı haberde, “Şifa Hastanesi’nde kaçırılanların varlığına dair bir belirti yok, taramalar devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Haberde, hastanedeki İsrail güçleri ile, “askerlerden ayrı bir yerde bulunan hastalarla veya hastanedeki sağlık ekipleriyle herhangi bir sürtüşme yaşanmadığı” kaydedildi.

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