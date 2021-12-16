Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Gün gün açıklandı

İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



16.12.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

17.12.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

18.12.2021 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

19.12.2021 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

20.12.2021 Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

#İstanbul'da 16-21 Aralık 2021 tarihleri arasında

beklenen hava durumu için tıklayınız: https://t.co/w0LTRsYeSK



❗Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.#Perşembe pic.twitter.com/qi6DbDdhvy — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 16, 2021



