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Son dakika: İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı! Trafik durma noktasına geldi...

17.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Akşam saatlerinde mega kentte trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik'te trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Son dakika: İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı! Trafik durma noktasına geldi...

İstanbul Valiliği, kötü hava şartlarına karşı sarı kodlu uyarı paylaşımı yaptı. Valiliğin sağanak yağışa karşı uyarıda bulunduğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İstanbul il geneli ve Tekirdağ’ın doğusu için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MEGA KENTTE TRAFİK DURDU

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

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İstanbul trafik

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