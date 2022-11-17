Son dakika: İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı! Trafik durma noktasına geldi...

İstanbul Valiliği, kötü hava şartlarına karşı sarı kodlu uyarı paylaşımı yaptı. Valiliğin sağanak yağışa karşı uyarıda bulunduğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İstanbul il geneli ve Tekirdağ’ın doğusu için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MEGA KENTTE TRAFİK DURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.