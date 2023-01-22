Son dakika: İstanbul'a yeni metro hattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günde 800 bin yolcu 24 dakikada ulaşacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz" diyerek muhalefete yüklenirken, açılan metro hattından günde 800 bin kişinin faydalanabileceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, açılan yeni metro hattının bir ay boyunca da ücretsiz olacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşaasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor.

MUHALEFETE TEPKİ: "BUNLARIN HABERİ YOK"

Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım projelerini kesintisiz sürdüreceğiz. Bir tanesi ne diyor 'Aaa! Bunda sürücü yok mu?' diyor. Bizim zaten şu an 10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Ama bunların haberi yok. Birisi de 'Aaa bunları Paris'te falan yapmışlardı' diyor. İstanbul ile Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te damdan sular akıyor. Bizdeki pırıl pırıl tertemiz. Haberleri yok.

Bay Kemal ne diyor? Bize 1 kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın. Biz ne diyoruz? Kamu Özel İşbirliği yatırımıdır bunlar. Milli bütçeden bir kuruş vermeden bu yatırımları yaptık. Siz bunları öğrenene kadar çok zamanlar geçecek.

"KENDİ ÜLKELERİNDE ADETA YABANCI TURİST GİBİ YAŞIYORLAR"

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar.

Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz.

Bu şehri hak ettiği seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Her sıkıntısına çözüm aradık. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan eserleri birer birer hayata geçirdik.

Hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Ulaşımdan, tarıma tüm alanlarda yatırımlar yaptık. Önümüze çıkan sorunları aşarak yolumuza devam ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Spor, eğitim, sağlık, kültür merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul ile İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Altyapısını oluşturduğumuz bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.





