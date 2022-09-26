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  4. Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde polisi alarma geçiren olay! X-Ray cihazı ötünce bir anda koşmaya başladı

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde polisi alarma geçiren olay! X-Ray cihazı ötünce bir anda koşmaya başladı

26.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Adliyenin ana kapısındaki güvenlik noktasından geçen bir adam X-Ray cihazının ötmesiyle koşmaya başladı. Polis ve güvenlik görevlilerin takibi sonrası yakalanan kişinin panik olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde polisi alarma geçiren olay! X-Ray cihazı ötünce bir anda koşmaya başladı

Son dakika: Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Adliyeye C Blok girişinden girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada sinyal verdi. Çıkan ses sonrası bir anda koşmaya başlayan adam güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 dakikalık takibin ardından adliyenin önünde yakalanan kişi gözaltına alındı.

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PANİK OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı.

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Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söylediği ve adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, karakoldan serbest bırakıldı.

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(DHA)

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polis çağlayan istanbul adalet sarayı
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