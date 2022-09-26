Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde polisi alarma geçiren olay! X-Ray cihazı ötünce bir anda koşmaya başladı

Son dakika: Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Adliyeye C Blok girişinden girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada sinyal verdi. Çıkan ses sonrası bir anda koşmaya başlayan adam güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 dakikalık takibin ardından adliyenin önünde yakalanan kişi gözaltına alındı.

PANİK OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı.

Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söylediği ve adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, karakoldan serbest bırakıldı.

(DHA)

