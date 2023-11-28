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Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

28.11.2023 18:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul Boğazı gemi trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. Kentin çeşitli bölgelerinde şiddetli lodos etkisini gösterirken, THY de İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenmesi planlanan toplam 56 seferin iptal edildiği bildirildi. AKOM da kentte etkili olan fırtınayla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği de askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentteki fırtınaya ilişkin bir açıklama yaptı. AKOM açıklamasında, fırtınanın bu akşam 20.00’den yarın 15.00’e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

THY SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenmesi planlanan toplam 56 seferin iptal edildiği bildirildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "28.11.2023 tarihinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Başlıksız

TELEFERİK HATTI KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
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