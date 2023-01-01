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SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

01.01.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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