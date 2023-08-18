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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da 4 radikal örgüte operasyon! 4 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İstanbul'da 4 radikal örgüte operasyon! 4 şüpheli yakalandı

18.08.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul’da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

SON DAKİKA | İstanbul'da 4 radikal örgüte operasyon! 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul’da DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olan ve selefilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda bu tür örgütlerle birlikte hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi. Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi. Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

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İstanbul operasyon

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