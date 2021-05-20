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Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

20.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan şüpheliler gözaltına alındı.

Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! Gözaltılar var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM’e bağlı polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı.

Operasyon sonucu adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ

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