SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız!
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;
Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu.
Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.
Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız."