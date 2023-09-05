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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

05.09.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | İstanbul'da DEAŞ operasyonu! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik #İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu.

Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız."


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