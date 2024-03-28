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  4. Son dakika! İstanbul'da korkutan dakikalar... Yangın çıktı: 5 katlı binada mahsur kalanlar var

Son dakika! İstanbul'da korkutan dakikalar... Yangın çıktı: 5 katlı binada mahsur kalanlar var

28.03.2024 10:29
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Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan olay. Esenyurt’ta 5 katlı binada nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Binada mahsur kalan vatandaşlar olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika! İstanbul'da korkutan dakikalar... Yangın çıktı: 5 katlı binada mahsur kalanlar var

Son dakika! Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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