Son dakika! İstanbul'da korkutan dakikalar... Yangın çıktı: 5 katlı binada mahsur kalanlar var

Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan olay. Esenyurt’ta 5 katlı binada nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Binada mahsur kalan vatandaşlar olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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