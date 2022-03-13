Son dakika: İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı sona eriyor! Vali saat verdi

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın saat 10.00 itibarıyla motosiklet, motokurye ve elektrikli bisikletlerin yasağının kalkacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi (Yarın) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

NE ZAMAN YASAKLANMIŞTI?

Kaygan yolda can ve mal kaybının yaşanmasını önlemek için alınan karara göre 10 Mart Perşembe günü saat 19.00'dan sonra motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi, motosiklet ve elektrikli bisikletler ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

