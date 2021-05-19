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Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

19.05.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik, 8 adrese eş zamanlı, operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki operasyonda sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı.

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Bahçelievler'de ise polis ekipleri 4 katlı binanın 3. katındaki daireye baskın düzenledi. İçeride yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA


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