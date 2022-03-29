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  4. Son dakika: İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

Son dakika: İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

29.03.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine İstanbul'da, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen barış müzakerelerine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.

Son dakika: İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini ifade etti.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya’nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor."

"Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok."

"Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna
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