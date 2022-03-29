Son dakika: İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini ifade etti.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya’nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor."

"Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok."

"Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir."

