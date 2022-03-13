SON DAKİKA | İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı! Meteorolojiden 13 Mart pazar (bugün) hava durumu tahminleri

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı günlerdir yapılan uyarıların ardından dün gece giderek şiddetlendi. Kar yağışı ve soğuk hava adeta megakenti esir alırken, cumartesi gecesi -4.4 ile son 30 yılın en soğuk gecesi olarak kayıtlara geçti. Belediye ve karayolları ekipleri gece boyu tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin kar nedeniyle tuzlama ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

YAYALAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Şişli'de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı.

İşe giden Serhat Şermet, "Yapacak bir şey yok, belediyemizin çalışması lazım ama bu konuda bir şey yapmamış gözüküyor. Tuzlama yapılabilirdi, böyle bayırlı yollarda. Ama yapılmamış" diye konuştu.

Mustafa Önder, "Ekmek almaya gidiyorum. Mecbur bu yolu kullanıyorum. Başka gidecek yolum yok. Yerler çok fena buz tutmuş" dedi.

ÇALIŞMALAR GECE BOYU ARALIKSIZ SÜRDÜ

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Lapa lapa yağan kar, yolları kısa sürede doldururken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sabah saatlerine kadar sürdü.

SEFERLER YÜZDE 30 AZALDI

Şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki seferler yüzde 30 azaltıldı. Apron, pist, ve taksi yolları başta olmak üzere karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği İstanbul Havalimanı’nda iptal edilen seferler dışındaki uçuşlar ise aksamadan sürüyor. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplam 407 uçuşunu iptal etmişti.

İSTANBUL HAVA DURUMUYLA İLGİLİ METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki hava durumuyla ilgili yeni bir uyarı geldi. 13 Mart Pazar bugün ve yarın da kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenen megakentte vatandaşların dikkatli olması istendi. İstanbul'da haca sıcaklığının bugün ortalama 3 derece olması bekleniyor. Kar yağışının salı günü kenti terk edeceği öğrenildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıda şu ifadelere yer verildi: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava Sıcaklığı: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BATIDAN DOĞUYA DONDUK

Baharı beklerken tekrar geri gelen kış tüm yurtta etkisini sürdürdü. Batıdan doğuya etkili olan beyaz esaret yolları kaparken, trafiğe ve kazalara neden oldu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonucu trafik durdu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde buz tutan yolda 13 aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde dün aralıksız süren kar yağışının durmasıyla trafik normale döndü.

Kastamonu’da da perşembe günü etkili olan kar yağışı sebebiyle 391 köye iki gündür ulaşım sağlanamıyor. Bartın'da ise kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon'da 708, Rize'de 214, Ordu'da 146, Giresun'da 438, Bayburt'ta 19, Sinop'ta 115, Artvin'de 48, Gümüşhane'de 88 ve Samsun'da bir olmak üzere toplam bin 777 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye’nin en soğuk ikinci yeri eksi 22.8 derece ile Sivas Altınyayla oldu.

Erzurum sınırları içinde yer alan Kop Dağı geçidinde yoğun yağan kar ve fırtına yüzünden yola çığ düştü. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 60 aracı kurtardı.

Bitlis'te, yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine çığ düştü, yedi araç hasar gördü.

Van'da, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 373 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

13 MART İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



