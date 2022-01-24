Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Son dakika haberi! İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali tesisinde akşam saatlerinde çökme yaşandı. Çatıda biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle yaşanan çökme, güvenlik kamerasına yansıdı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir"
Okuyucu Yorumları 0 yorum