HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

24.01.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde kar kütleleri nedeniyle çatıda çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali tesisinde akşam saatlerinde çökme yaşandı. Çatıda biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle yaşanan çökme, güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAR KÜTLELERİ VE FIRTINA NEDENİYLE ÇÖKME YAŞANDI"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir"

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul kara teslim oldu! İşte İstanbul'daki son durum...İstanbul kara teslim oldu! İşte İstanbul'daki son durum...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

RTÜK’ten TELE1 ve FOX TV’ye ceza! Selçuk Tepeli ve Uğur Dündar…

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.