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  4. Son dakika: İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor... Tarih verdi

Son dakika: İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor... Tarih verdi

14.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul için yeni kar uyarısı geldi. Son 30 yılın en soğuk ve kar yağışlı günlerini geride bırakan İstanbul'da kış, henüz bitmedi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentin yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı kaşıya olduğunu söyledi. Kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, tarih bile verdi.

Son dakika: İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor... Tarih verdi

Son dakika: Kar yağışı İstanbul'u terk etmiyor. Soğuk ve yağışlı hava tam bitti derken geri dönüyor. Perşembe gününden bu yana kar yağışının ekisinde olan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini ve İstanbul'da kar ihtimalinin olduğunu duyurdu. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ve yeni soğuk hava dalgasıyla ilgili tüm detayları...

SON DAKİKA | İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR!

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

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KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.

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METEOROLOJİDEN ORTA VADELİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde Kar Yağışı beklendiği görülüyor.

KAR YAGISI METEOROLOJI

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul
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