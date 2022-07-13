SON DAKİKA | 25 il için uyarı, aralarında İstanbul da var! Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli olacak (13 Temmuz 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 25 il için kuvvetli yağmur uyarısı yaptı. Bugün için yapılan uyarıda Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Yağışların İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Bolu, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Ardahan, İstanbul, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık,zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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