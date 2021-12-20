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  4. Son dakika: İstanbulKartın fiyatı 13 liradan 35 liraya çıktı! Para ödemek istemiyorsanız...

Son dakika: İstanbulKartın fiyatı 13 liradan 35 liraya çıktı! Para ödemek istemiyorsanız...

20.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Ongun artan döviz kuru nedeniyle İstanbullulara toplu ulaşım kartıyla ilgili uyarıda bulundu. İstanbulKartın maliyetinin 13 liradan 35 liraya çıktığını belirten Ongun para ödemek istemeyen vatandaşlara İstanbulKart aplikasyonunu kullanmayı önerdi.

Son dakika: İstanbulKartın fiyatı 13 liradan 35 liraya çıktı! Para ödemek istemiyorsanız...

Son dakika haberi: İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından İstanbulKart kullanan vatandaşlara aplikasyon kullanmalarını önerdi.

Ongun döviz kurundaki artışa dikkat çekerek maliyetlerin 13 liradan 35 liraya çıktığını belirtti. Vatandaşlara ellerindeki kartı koruma çağrısı da yapan Ongun İstanbulKart aplikasyonunun ücretsiz olduğunu vurguladı.

İBB Sözcüsü Ongun'un paylaşımı:

Değerli İstanbullular;

Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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