Son dakika: İstanbulKartın fiyatı 13 liradan 35 liraya çıktı! Para ödemek istemiyorsanız...

Son dakika haberi: İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından İstanbulKart kullanan vatandaşlara aplikasyon kullanmalarını önerdi.
Ongun döviz kurundaki artışa dikkat çekerek maliyetlerin 13 liradan 35 liraya çıktığını belirtti. Vatandaşlara ellerindeki kartı koruma çağrısı da yapan Ongun İstanbulKart aplikasyonunun ücretsiz olduğunu vurguladı.
İBB Sözcüsü Ongun'un paylaşımı:
Değerli İstanbullular;
Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.
Değerli İstanbullular;— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 20, 2021
Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.
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