SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm (18 Kasım 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı geldi. 18 Kasım verilerine göre yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm verilirken İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması tahmin ediliyor. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Hatay için sarı, Balıkesir ve İzmir için turuncu uyarı verildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AYDIN °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 16°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı