SON DAKİKA | İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm (18 Kasım 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı geldi. 18 Kasım verilerine göre yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm verilirken İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması tahmin ediliyor. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

BUGÜN (18 KASIM) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SARI VE TURUNCU ALARM

İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Hatay için sarı, Balıkesir ve İzmir için turuncu uyarı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 16°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı





