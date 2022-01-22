Son Dakika: İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan uyarı geldi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Son dakika haberi: İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. İstanbulluların yanıt aradığı "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuyla ilgili olarak Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen önemli hava durumu bilgilerini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya vatandaşlara da tedbir uyarısında bulundu.

İSTANBULLULARA UYARI

Vali Yerlikaya açıklamasında "Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım." dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre #İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı❄️

Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor



⚠️Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım pic.twitter.com/xeBRE79IUK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2022



