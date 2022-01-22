HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan uyarı geldi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Son Dakika: İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan uyarı geldi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

22.01.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı geceye doğru yerini yağmura bırakmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya az önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarılarda bulundu. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı beklediklerini ifade eden Vali Yerlikaya kar yağışının Pazar akşamına kadar süreceğini belirtti.

Son Dakika: İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan uyarı geldi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Son dakika haberi: İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. İstanbulluların yanıt aradığı "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuyla ilgili olarak Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen önemli hava durumu bilgilerini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya vatandaşlara da tedbir uyarısında bulundu.

İSTANBULLULARA UYARI

Vali Yerlikaya açıklamasında "Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sedef Kabaş tepkisiMHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sedef Kabaş tepkisi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.