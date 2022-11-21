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SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

21.11.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sosyal medyada paylaşılan bir video, tepki çekmişti. Videoda, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 3 kişi ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşarak, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulundu. Söz konusu görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, şüphelilerden A.A.'yı Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan görüntülerin İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan önce çekildiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

Son dakika: Sosyal medyada İstiklal Caddesi'nde çekilen bir görüntü tepki çekti. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrasında ortaya çıkan görüntülerde 3 kişi ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşarak, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulundu. Söz konusu görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerden A.A.'yı gözaltına aldı. Diğer şüpheliler F.R. ve A.O.'nın ülkeden çıkış yaptıkları belirlenirken, söz konusu görüntülerin İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan önce çekildiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

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KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 3 kişinin ellerindeki poşeti göstererek Arapça konuşma yaptığı, vücut dili ile toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğunu tespit etti. Paylaşılan video üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden A.A.'yı Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

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GÖRÜNTÜLER PATLAMADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, şüphelilerin başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle, aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 06.11.2022 tarihinde video paylaşımı yaptıklarını belirledi. 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturan videonun, patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde çekilerek paylaşıldığı anlaşıldı. Ayrıca videoda görülen şapkalı F.R.’nın 08.11.2022 ve A.O.’nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkeden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun İstiklal Caddesi'ndeki patlama olayıyla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

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Konu ile ilgili yakalanan A.A.'nın işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi bombalı saldırı

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