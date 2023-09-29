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  4. SON DAKİKA| İsveç'te çirkin provokasyon! Dışişleri'nden sert tepki: 'En ağır şekilde kınıyoruz'

SON DAKİKA| İsveç'te çirkin provokasyon! Dışişleri'nden sert tepki: 'En ağır şekilde kınıyoruz'

29.09.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA| İsveç'te çirkin provokasyon! Dışişleri'nden sert tepki: 'En ağır şekilde kınıyoruz'

Son dakika haberine göre İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi. İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini yakıp, aleyhinde konuşma da yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.

AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsveç erdoğan

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