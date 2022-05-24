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  4. Son dakika! İsveç ve Finlandiya heyetleri ile görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

Son dakika! İsveç ve Finlandiya heyetleri ile görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

24.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna Türkiye'nin ret kararı vereceğini açıklamasının yankıları sürerken, iki ülkenin heyetlerinin Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretin yeri ve tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı, 3'lü zirvenin yarın (25 Mayıs) başkent Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Son dakika! İsveç ve Finlandiya heyetleri ile görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerin yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hükümet Evet derse Secimden umudunu kessin.
Çok yanlış olmuş bize gönderdiği heyet yetkilileri derecesi İbrahim KALIN değilde Keçiören mahalle muhtarı karşılamalıydı.

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