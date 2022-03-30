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  4. SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Meral Akşener'den flaş Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu kararı...

SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Meral Akşener'den flaş Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu kararı...

30.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin 'A Takımı' değişti. Genel Başkan Meral Akşener, son dönemdeki çıkışlarıyla Millet İttifakı ortağı CHP'yi rahatsız ettiği iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkardı. Teşkilattan sorumlu Koray Aydın ise Siyasi İşler Başkanlığı’na alınırken, teşkilatlar doğrudan Akşener'e bağlandı.

SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Meral Akşener'den flaş Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu kararı...

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, A Takımı'nı değiştirdi. Son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yarattığı belirtilen Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. Berna Sukas, Arzu Önşen Ayşe Sibel Ömeroğlu ve Nuri Okutan gibi isimlere yeni Başkanlık Divanı'nda görev verilmezken, teşkilat sorumluluğu Koray Aydın'dan alınarak doğrudan Akşener'e bağlandı. İşte İYİ Parti'deki flaş kararla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI DEĞİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı’nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu.

KORAY AYDIN'A YENİ GÖREV

Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener’e bağlandı.

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YAVUZ AĞIRALİOĞLU 'A TAKIMI'NDAN ÇIKARILDI

Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi.

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3 İSİM DE LİSTE DIŞI

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi.

Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ünzile Yüksek getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Akşener’e bağlandı.

Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat‘a bağlandı.

Siyaset Akademisi Başkanlığı’nın da Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı öğrenildi.

Yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın
Genel Sekreter-Uğur Poyraz
Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır
Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem
Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat
Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz
Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu
Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun
Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın
Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz
Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek
STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak

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Meral Akşener İYİ Parti

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