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  4. Son dakika | İYİ Parti yine istifayla sarsıldı! Şeyh Said paylaşımı sonrası disipline sevk edilmişti: Mehmet Salim Ensarioğlu da istifa etti

Son dakika | İYİ Parti yine istifayla sarsıldı! Şeyh Said paylaşımı sonrası disipline sevk edilmişti: Mehmet Salim Ensarioğlu da istifa etti

15.12.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Siyasetin gündemindeki 'Şeyh Said' tartışması İYİ Parti'de bir istifayı daha beraberinde getirdi. Şeyh Said hakkındaki çıkışı sonrası disipline sevk edilen İYİ Partili Mehmet Salim Ensarioğlu istifa etti. Dün de İstanbul İl Başkanlığında yaşanan 'Ekrem İmamoğlu' krizi partiyi karıştırmıştı.

Son dakika | İYİ Parti yine istifayla sarsıldı! Şeyh Said paylaşımı sonrası disipline sevk edilmişti: Mehmet Salim Ensarioğlu da istifa etti

Son dakika haberi: Yerel seçimlere 81 ilde girme kararıyla beraber İYİ Parti'de sular durulmuyor. Ardı ardına yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti.

'ŞEYH SAİD' PAYLAŞIMINA İYİ PARTİ GÖZ YUMMADI

Ensarioğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Şeyh Said hakkında bir paylaşımda bulunmuş, daha sonra partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Diyarbakır'da yeni yapılan yola Şeyh Said'in adının verilmesiyle başlayan tartışmalar üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ensarioğlu şunları kaydetmişti:

"Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum."

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Bu açıklama üzerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu çok geçmeden Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

ENSARİOĞLU'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in daveti üzerine 2018 yılında İYİ Parti ailesine katıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"DYP iktidarlarında üç dönem bakanlık yaptığım süre zarfında; ülke tarihimizin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat sürecinde 'Başörtüsü Allah'ın emridir' ifadem dönemin gazetelerinde manşetlere taşınmış ve Çevik Bir'lerin hazırladığı meşhur Andıç belgesinde birinci sıraya konarak hedef haline getirilmiştim. Ancak askerin siyaseti dizayn ettiği ve birçok siyasinin ve bürokratın onlara el pençe durduğu süreçte asla geri adım atmadım. Bölgenin saygın ailelerinden birinin lideri ve bölgenin bir evladı olarak bölgeye dair sorunlarda ve yönelimlerde sorumluluk almaktan asla kaçınmadım. Bölücülüğün ve şiddettin her daim karşısında durdum. Merkez sağ amacı doğrultusunda geçen 6 yıllık süre zarfında merkez sağ iddiamız için partide mücadele verdiğimiz süre içerisinde demokratik olmayan birçok aşırı söylemler, başta kendim olmak üzere, beni sevenler tarafından sineye çekildi. Ancak seçim sonrasında partinin 3'üncü Olağan Kongresindeki omurga değişimi ve dönüşümü ile bir kan tazeleme değil merkez sağ iddiasından ve demokratik kimliğinden vazgeçtiğinin açık bir göstergesiydi. Oluşan yeni yönetim ile ufukta görünen görüş ayrılıklarımız çok geçmeden, Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçuna karşı net bir tavır göstermemekle ortaya çıktı."

"İYİ PARTİ ARTIK MERKEZ SAĞ İDDİASINI TAŞIMIYOR"

Filistin'in, Müslümanlar için bir onur meselesi olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, şöyle devam etti:

"Ancak görüş ayrılıklarımız bununla kalmamış olup, bölgenin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Said'e dönük hadsiz çevrelerin hakaretlerine karşı verdiğim cevapta, İskilipli Atıf Hoca da olduğu gibi naaşlarının ailelerine teslim edilmesini belirttiğim makul ve insani taleplerden sonra kendi partidaşlarım başta olmak faşizan odaklar tarafından sosyal medyada linçe uğradım. Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir. Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Parti’nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan milliyetçi, kalkınmacı ve demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere; 'Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.' Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İYİ partiden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

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(DHA)

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