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  4. Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den çok sert 'Pınar Gültekin' tepkisi: "Yarın iki elim de yakanızda!"

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den çok sert 'Pınar Gültekin' tepkisi: "Yarın iki elim de yakanızda!"

22.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın cezasında haksız tahrik indirimi almasına çok sert sözlerle tepki göstererek "Bu kararda onayı olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim de yakalarında olacak" dedi. Akşener ayrıca kur korumalı mevduat sistemine de tepki gösterdi.

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den çok sert 'Pınar Gültekin' tepkisi: "Yarın iki elim de yakanızda!"

Son dakika haberi: Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasının başlangıcında Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi almasıyla ilgili tepkisini dile getirirken sert ifadeler kullanarak "Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine! Utanç vesikası olan bu kararda onayı olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim de yakalarında olacak" diye konuştu. Öte yandan bütçe verilerine değinen Akşener, "Kur korumalı mevduat sistemi için ödenen para tarıma ve öğrencilere ödenen paradan daha fazla" dedi.

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"YUH OLSUN, YAZIKLAR OLSUN HEPSİNE!"

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bugün Türkiye'de hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı acısı hala yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine! Utanç vesikası olan bu kararda onayı olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim de yakalarında olacak.

  • İYİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak.

"KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNE ÖDENEN PARA TARIMA VE ÖĞRENCİYE ÖDENENDEN FAZLA"

  • Her geçen günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir krizle bitiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bütçe verileri açıklandı. Kur korumalı mevduat sistemi için ödenen para tarıma ve öğrencilere ödenen paradan daha fazla. Maalesef bu gidişle kur korumalı mevduat sisteminin ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak.

  • Damat bakan vardı, hatırlarsınız. O da bu ülkenin hazinesini dolar ve altın üzerinden borca sokmuştu. Bu borçlanma stratejisinin maliyeti bugün itibarıyla 710 milyar lira oldu. Bu 710 milyar liranın 110 milyar lirasını ödedik, 600 milyar lira daha var. Yani kayınpeder, damat ve Nebati'den oluşan ve artık pek de güldürmeyen bir komedi dans üçlüsünün dahiyane fikirlerinin ülkemize maliyeti en az 940 milyar lira.

  • Milletin haber alma hakkına göz dikenleri unutmayacağız. Milletin kendisine verdiği kutsal görevi kendi hakkı bilenleri, emanete hıyanet edenleri unutmayacağız. Yüce Meclisimizi lüzumsuzlaştırmaya çalışanları unutmayacağız.

"İKTİDARI BİR KEZ DAHA UYARMAK İSTİYORUM"

  • Yaz aylarının gelişiyle iklim krizinin yol açtığı yeni felaketleri izliyoruz. Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin bir daha tekrar etmemesi için dua ediyoruz ancak uzmanlar Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkisi altına alabileceğini söylüyor. Daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak yok, hazırlık yok. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum; geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan yangınları unutmadık. "13 makam uçağımız olmasına rağmen yangın söndürme uçağımız yok" diyen kepazeliği unutmadık. Bu sefer de beceriksizliğiniz, ihmaliniz yüzünden aynı felaketi yaşarsak bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olacak.
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Bu tabloyu bana Manisa'da verdiler. Marmara gölü kurumuş, vatandaşlarımız perişan.

"MİLLETİMİZİN ÇARESİZ HİSSETMESİNE SEBEP OLUYOR"

  • 'Bay kriz' ve arkadaşlarının ülkemizi içine soktuğu krizler sarmalı yine gençlerimizi can evinden vuruyor. KYK mağduru gençlerimizle buluştuk. Çok zor koşullarda yaşayan, hayata borçla başlamak zorunda kalan gençlerimizle dertleştik.

  • AK Parti iktidarı kendisini devlet gibi gördüğü için, ilgili kişi de 'şahsım=devlet' dediği için milletimizin devlet anlayışını da zedeliyor. Bu kirli zihniyet devlet-millet bağına zarar veriyor. Milletimizin çaresiz, kimsesiz hissetmesine sebep oluyor. Oysa kurumsal devlet anlayışımıza göre millet egemen unsurdur.

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  • Bu nüfus cüzdanını taşıyan herkes bu ülkenin onurlu, şerefli vatandaşlarıdır. İktidardakilerin adeta hakaret etme yarışına girdiği Atatürk'ümüz de... Dilleri kurudu hakaret ederken.
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Meral Akşener

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