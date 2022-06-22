Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den çok sert 'Pınar Gültekin' tepkisi: "Yarın iki elim de yakanızda!"

Her geçen günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir krizle bitiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bütçe verileri açıklandı. Kur korumalı mevduat sistemi için ödenen para tarıma ve öğrencilere ödenen paradan daha fazla. Maalesef bu gidişle kur korumalı mevduat sisteminin ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak.

Damat bakan vardı, hatırlarsınız. O da bu ülkenin hazinesini dolar ve altın üzerinden borca sokmuştu. Bu borçlanma stratejisinin maliyeti bugün itibarıyla 710 milyar lira oldu. Bu 710 milyar liranın 110 milyar lirasını ödedik, 600 milyar lira daha var. Yani kayınpeder, damat ve Nebati'den oluşan ve artık pek de güldürmeyen bir komedi dans üçlüsünün dahiyane fikirlerinin ülkemize maliyeti en az 940 milyar lira.