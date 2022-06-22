Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den çok sert 'Pınar Gültekin' tepkisi: "Yarın iki elim de yakanızda!"

Son dakika haberi: Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasının başlangıcında Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi almasıyla ilgili tepkisini dile getirirken sert ifadeler kullanarak "Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine! Utanç vesikası olan bu kararda onayı olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim de yakalarında olacak" diye konuştu. Öte yandan bütçe verilerine değinen Akşener, "Kur korumalı mevduat sistemi için ödenen para tarıma ve öğrencilere ödenen paradan daha fazla" dedi.
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Bugün Türkiye'de hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı acısı hala yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine! Utanç vesikası olan bu kararda onayı olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elim de yakalarında olacak.
Her geçen günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir krizle bitiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bütçe verileri açıklandı. Kur korumalı mevduat sistemi için ödenen para tarıma ve öğrencilere ödenen paradan daha fazla. Maalesef bu gidişle kur korumalı mevduat sisteminin ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak.
Damat bakan vardı, hatırlarsınız. O da bu ülkenin hazinesini dolar ve altın üzerinden borca sokmuştu. Bu borçlanma stratejisinin maliyeti bugün itibarıyla 710 milyar lira oldu. Bu 710 milyar liranın 110 milyar lirasını ödedik, 600 milyar lira daha var. Yani kayınpeder, damat ve Nebati'den oluşan ve artık pek de güldürmeyen bir komedi dans üçlüsünün dahiyane fikirlerinin ülkemize maliyeti en az 940 milyar lira.
Bu tabloyu bana Manisa'da verdiler. Marmara gölü kurumuş, vatandaşlarımız perişan.
'Bay kriz' ve arkadaşlarının ülkemizi içine soktuğu krizler sarmalı yine gençlerimizi can evinden vuruyor. KYK mağduru gençlerimizle buluştuk. Çok zor koşullarda yaşayan, hayata borçla başlamak zorunda kalan gençlerimizle dertleştik.