SON DAKİKA | İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! 310 kişi gözaltında

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270'e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694'ünün metrukluğu giderilmiştir" diye konuştu.

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