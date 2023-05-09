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  4. SON DAKİKA | İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! 310 kişi gözaltında

SON DAKİKA | İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! 310 kişi gözaltında

09.05.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir'de bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu; 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! 310 kişi gözaltında

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270'e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694'ünün metrukluğu giderilmiştir" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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İzmir Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonu son dakika

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