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  4. SON DAKİKA: İzmir'de yangın faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

SON DAKİKA: İzmir'de yangın faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

24.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İzmir'in Bayındır ilçesinde anne ve babanın evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

SON DAKİKA: İzmir'de yangın faciası! 3 kardeş hayatını kaybetti

Son dakika: İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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yangın İzmir
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