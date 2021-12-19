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  4. SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! Yaralı maden işçileri yaşadıklarını anlattı: Neye uğradığımızı şaşırdık

SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! Yaralı maden işçileri yaşadıklarını anlattı: Neye uğradığımızı şaşırdık

19.12.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir Kınık'ta bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası oluşan kısmi göçükte 45 işçi yaralandı. Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç, "Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi" derken madenci Deniz Yıldız ise "Hiç anlayamadım, bir anda pat diye geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kendi kendimize çıktık" diye konuştu.

SON DAKİKA | İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! Yaralı maden işçileri yaşadıklarını anlattı: Neye uğradığımızı şaşırdık

İzmir Kınık'ta, dün saat 21.00 sıralarında bir maden ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

HASTANELERE AKIN ETTİLER

Adrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

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Son Dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! 45 yaralı varSon Dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! 45 yaralı var

"HİÇBİR ŞEY ANLAYAMADIK"

Patlama esnasında yaralanan ve yaşadığı o korku dolu anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç (43), “Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.

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"HERHANGİ BİR ÖLÜM OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Yaşanan facianın ardından yaralı maden işçisi Engin Kılıç'ın kardeşi Nevzat Kılıç (50) olayı duyar duymaz Kınık Devlet Hastanesi’ne akın eden vatandaşlardan birisi oldu. Yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getiren Kılıç, “Kardeşim maden ocağında çalışıyordu. Çalıştığı esnada bir patlama olmuş ve metan gazı patlaması olduğu söylendi. Allah’a şükür durumları iyi ve herhangi bir ölüm olayının olmaması ise sevindirici. Yaralıların vücudunda yanıklar var. Kardeşimle konuştum, kazanın etkisiyle o da diğer yaralılarda olayın şokunda. Buna şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Kınık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan madenci Deniz Yıldız, "Hiç anlayamadım, bir anda pat diye geldi. neye uğradığımızı şaşırdık. Kendi kendimize çıktık" dedi.

Kaynak: İHA- DHA

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