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Son Dakika: Kabil'de şiddetli patlama

02.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama meydana gelirken görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi'nin yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği ve ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bölge yakınlarına yaşayanların paylatığı fotoğraflarda olay yerinden dumanların yükseldiği görüldü. Taliban yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmezken, saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.

Taliban'ın Ağustos ayında Kabil'i ele geçirmesinin ardından bir dizi saldırı düzenleyen DEAŞ, 2017'de 400 yataklı hastaneyi hedef almış ve 30'dan fazla kişiyi öldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kabil Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
müslümanlığı tarif edebilecek birileri varmı bu dünya da.yok.olsa bu vahşetler dünya da olmaz.
Artık 17 yıl sonra ilk kez ABD'yi sevmeye başladım ve destekliyorum. Bu sözüm ona müslüman coğrafyası tüm dünyaya tehdit. Bu coğrafya ortaçağdan çıkarılmalı. Bu yüzden yobaz yönetimler devrilmeli ve modernliğe yol açılmalı. Taliban gibi yobaz zihniyetle sonuna kadar mücadele edilmeli.
tüm sorun müslüman cahil bırakılmış , dini islam olup gelişmiş bir tane ülke yok. Çünkü yüz tane mezhep bin tane tarikat yüzbin tane hurafe ile ülke yönetilmez. Ahlaklı gösterişi yapıp kapı arkasında parti yapmakla da olmaz. Hepsi tamam da MÜSLÜMAN kuldan korkamaz ALLAH tan korkması gerekir. ŞİMDİKİ MÜSÜMANLAR KULDAN KORKAN o yüzden hiç birinin yüzü gülmeyecek. Bi

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