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Son dakika: Kabine toplantısı başladı! Masada birçok önemli konu var

07.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda EYT, anayasa düzenlemesi, TOKİ ucuz konut projesindeki gelişmeler dahil birçok önemli konu masaya yatırılacak.

Son dakika: Kabine toplantısı başladı! Masada birçok önemli konu var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı.

Kabine toplantısında ele alınacak konular arasında başörtü düzenlemesinden EYT'ye önemli gündem başlıkları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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