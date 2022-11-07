Son dakika: Kabine toplantısı başladı! Masada birçok önemli konu var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda EYT, anayasa düzenlemesi, TOKİ ucuz konut projesindeki gelişmeler dahil birçok önemli konu masaya yatırılacak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.