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  4. SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe’de rezidansta yangın! Sabah saatlerinde yeniden başladı

SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe’de rezidansta yangın! Sabah saatlerinde yeniden başladı

16.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kadıköy Fikirtepe’de alevlere teslim olan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe’de rezidansta yangın! Sabah saatlerinde yeniden başladı

Son dakika: Kadıköy'deki yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde alevlere teslim olan rezidansım dördüncü katından gelen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıktı.

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İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

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SABAH SAATLERİNDE YANGININ BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Günün ilk ışıklarıyla alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı

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YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yangının klima motorlarından çıktığını duyurdu. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Kadıköy Fikirtepe’deki yangında; olay yerinde olan Kadıköy Belediye Başkanımız Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın verdiği ilk bilgiye göre klima motorlarından çıkan ve itfaiye tarafından kontrol altına alınmış yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralının olmaması bu acı günde tesellimiz"

(İHA)

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