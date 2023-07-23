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Son dakika: Kadını döverek bayıltıp araca bindirmişti! O maganda yakalandı

23.07.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir kadını darp ederek bayıltan ve ardından araca bindirip kaçıran magandanın yakalandığı bildirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz..." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Kadını döverek bayıltıp araca bindirmişti! O maganda yakalandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı iddia edilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt ilçesinde bir kadına şiddet uygulayan magandanın yakalandığını duyurdu.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINDAN EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz..."

İstanbul'da güpegündüz maganda dehşeti İstanbul'da güpegündüz maganda dehşeti

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir kişi, döverek bayılttığı öne sürülen kadını yerde sürükleyerek, minibüse bindirmeye çalışmıştı.

Bu sırada evlerinin balkonundan olayı görüntüleyen ve duruma tepki gösteren vatandaşları da tehdit eden şüpheli, kadını araca bindirdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin baygın haldeki bir kadını yerde sürükleyerek, araca bindirmeye çalışması yer alıyor.

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Görüntülerde şüpheli, olaya tepki gösterip çekim yapan vatandaşlara "Yarın sabah sizin için geleceğim." diyerek tehdit ediyor ve hakaretlerde bulunuyor.

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İstanbul Esenyurt maganda

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