Son Dakika: Kadir İstekli başka çocukları da mı istismar etti? “100'lerce çocuk için…” 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında o ifade gözden kaçmıştı, o itiraf...

Son Dakika: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayı Türkiye’nin gündemini sarsmaya devam ediyor. Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayda ortaya çıkan ses kayıtları herkesi dehşete düşürmüştü. İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakfın kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi zorla evlendirmesi skandalında Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talep edilmişti. Öte yandan davanın görülmesi ise 22 Mayıs’tan 30 Ocak’a alınmıştı. Son olarak ses kayıtlarındaki yeni ayrıntılar bir kez daha Türkiye’nin kanını dondurdu. Ses kayıtlarındaki “Bunun gibi değildin yani, bu hemen zırtlıyor. Çok mutiydin (uysaldın)” sözlerine dikkat çekilirken “Bu ses kaydı bir soru yaratıyor” denildi. Kayıtlara ilişkin “Savcılığın Kadir İstekli'nin bahsettiği kişi hakkında soruşturma başlatması gerekiyor. Kadir İstekli, onlarca çocuğa vaaz veriyor. Yüzlerce çocuk için binlerce çocuk için bu adam bir tehlike” ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar…

SES KAYITLARINDAKİ O İFADEYE VURGU YAPTI

Halk TV’deki Şule Aydın moderatörlüğündeki Kayda Geçsin programında 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanıldı. Tüm Türkiye’yi dehşete düşüren haberi yapan gazeteci Timur Soykan, 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili iddianamede yer alan ses kayıtlarındaki bazı ifadelere dikkat çekti. O ses kayıtlarında şöyle konuşmalar yer alıyordu:

H.K.G.: Hadi oldu sen bana nasıl güvendin. Yani küçüğüm sonuçta. Söyleyebilirdim sağ sola. 6 yaşında, 7 yaşında veya 8 yaşında her neyse. Küçüğün yani daha, nasıl güvenebildin.

"BUNUN GİBİ DEĞİLDİN"

Kadir İstekli: Bilmiyorum. Hatırlamıyom yan, dediğim gibi aynen. Ama senden yoktu öyle biliyo musun. Bir şey konuşma, bir şey anlatma şeyi yoktu sende. Bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyo. Sen öyle değildin. Ya sen farklıydın H.K. ya. Gerçekten, senin ufaklığın çok farklıydı yani. Çok mutiydin yani. Gerçek diyom bak.

"BU SES KAYDI BİR SORU YARATIYOR"

Timur Soykan özellikle bu ses kayıtlarındaki “Bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyo.” ifadesine dikkat çekerek “Başka birinden bahsediyor” şeklinde konuştu. “Bu ses kaydı bir soru yaratıyor. Biz buradan bir iddiada bulunamayız, bu kesinlikle doğrudur, burada başka bir çocuk işaret ediliyor diyemeyiz. Böyle bir hüküm veremeyiz.” diyen Soykan “Ama burada çok açık bir şekilde başka birinden bahsettiğini ve bunu H.K.G.’nin suskunluğuyla kıyasladığını görüyoruz. ‘Sen suskundun, sen yaşadıklarımızı anlatmıyordun, ama bu farklı’ diyor, ‘Bunun gibi değildin’ diyor” ifadelerini kullandı.

"YÜZLERCE, BİNLERCE ÇOCUK İÇİN BU ADAM TEHLİKE"

Programda, “Burada işaret ettiği kişiye ilişkin savcının bir araştırma yapması, inceleme yapması gerekir” şeklinde konuşuldu. Soykan ise “Şunu biliyoruz, orada bu kişi, Kadir İstekli dediğimiz kişi 10’larca çocuğa vaaz veriyor, onlara ders veriyor. O çocukların etrafında bu kişi. Çok büyük tehlike. Oradaki bütün oraya giden yüzlerce, binlerce çocuk için bu adam tehlike.” şeklinde konuştu.