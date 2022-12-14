HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Kadir İstekli başka çocukları da mı istismar etti? “100'lerce çocuk için…” 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında o ifade gözden kaçmıştı, o itiraf...

Son Dakika: Kadir İstekli başka çocukları da mı istismar etti? “100'lerce çocuk için…” 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında o ifade gözden kaçmıştı, o itiraf...

14.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Türkiye, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar olayını ve ortaya çıkan ses kayıtlarını konuşuyor. Gündeme oturan olayda sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklanmaları talep edilmiş, dava erkene alınmıştı. Son olarak Timur Soykan’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ses kaydındaki bir ifadeye dikkat çeken Soykan, “Savcılığın Kadir İstekli’nin bahsettiği kişi hakkında soruşturma başlatması gerekiyor. Yüzlerce, binlerce çocuk için bu adam tehlike” dedi.

Son Dakika: Kadir İstekli başka çocukları da mı istismar etti? “100'lerce çocuk için…” 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında o ifade gözden kaçmıştı, o itiraf...

Son Dakika: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayı Türkiye’nin gündemini sarsmaya devam ediyor. Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayda ortaya çıkan ses kayıtları herkesi dehşete düşürmüştü. İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakfın kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi zorla evlendirmesi skandalında Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talep edilmişti. Öte yandan davanın görülmesi ise 22 Mayıs’tan 30 Ocak’a alınmıştı. Son olarak ses kayıtlarındaki yeni ayrıntılar bir kez daha Türkiye’nin kanını dondurdu. Ses kayıtlarındaki “Bunun gibi değildin yani, bu hemen zırtlıyor. Çok mutiydin (uysaldın)” sözlerine dikkat çekilirken “Bu ses kaydı bir soru yaratıyor” denildi. Kayıtlara ilişkin “Savcılığın Kadir İstekli'nin bahsettiği kişi hakkında soruşturma başlatması gerekiyor. Kadir İstekli, onlarca çocuğa vaaz veriyor. Yüzlerce çocuk için binlerce çocuk için bu adam bir tehlike” ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar…

h1

SES KAYITLARINDAKİ O İFADEYE VURGU YAPTI

Halk TV’deki Şule Aydın moderatörlüğündeki Kayda Geçsin programında 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanıldı. Tüm Türkiye’yi dehşete düşüren haberi yapan gazeteci Timur Soykan, 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili iddianamede yer alan ses kayıtlarındaki bazı ifadelere dikkat çekti. O ses kayıtlarında şöyle konuşmalar yer alıyordu:

H.K.G.: Hadi oldu sen bana nasıl güvendin. Yani küçüğüm sonuçta. Söyleyebilirdim sağ sola. 6 yaşında, 7 yaşında veya 8 yaşında her neyse. Küçüğün yani daha, nasıl güvenebildin.

h2

"BUNUN GİBİ DEĞİLDİN"

Kadir İstekli: Bilmiyorum. Hatırlamıyom yan, dediğim gibi aynen. Ama senden yoktu öyle biliyo musun. Bir şey konuşma, bir şey anlatma şeyi yoktu sende. Bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyo. Sen öyle değildin. Ya sen farklıydın H.K. ya. Gerçekten, senin ufaklığın çok farklıydı yani. Çok mutiydin yani. Gerçek diyom bak.

h3

"BU SES KAYDI BİR SORU YARATIYOR"

Timur Soykan özellikle bu ses kayıtlarındaki “Bunun gibi değildin yani. Bu hemen zırtlıyo.” ifadesine dikkat çekerek “Başka birinden bahsediyor” şeklinde konuştu. “Bu ses kaydı bir soru yaratıyor. Biz buradan bir iddiada bulunamayız, bu kesinlikle doğrudur, burada başka bir çocuk işaret ediliyor diyemeyiz. Böyle bir hüküm veremeyiz.” diyen Soykan “Ama burada çok açık bir şekilde başka birinden bahsettiğini ve bunu H.K.G.’nin suskunluğuyla kıyasladığını görüyoruz. ‘Sen suskundun, sen yaşadıklarımızı anlatmıyordun, ama bu farklı’ diyor, ‘Bunun gibi değildin’ diyor” ifadelerini kullandı.

h4

"YÜZLERCE, BİNLERCE ÇOCUK İÇİN BU ADAM TEHLİKE"

Programda, “Burada işaret ettiği kişiye ilişkin savcının bir araştırma yapması, inceleme yapması gerekir” şeklinde konuşuldu. Soykan ise “Şunu biliyoruz, orada bu kişi, Kadir İstekli dediğimiz kişi 10’larca çocuğa vaaz veriyor, onlara ders veriyor. O çocukların etrafında bu kişi. Çok büyük tehlike. Oradaki bütün oraya giden yüzlerce, binlerce çocuk için bu adam tehlike.” şeklinde konuştu.

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balçık içinde bulundu! Alzheimer hastasıydıBalçık içinde bulundu! Alzheimer hastasıydı
O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerineO sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine
Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!

Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Otopark görevlisine numarasını vererek park cezasından kurtuldu!

Otopark görevlisine numarasını vererek park cezasından kurtuldu!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.