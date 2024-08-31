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  4. SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası gözaltına alınmıştı! Çok konuşulacak iddia: Aracından alınan DNA örneği eşleşti!

SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası gözaltına alınmıştı! Çok konuşulacak iddia: Aracından alınan DNA örneği eşleşti!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.08.2024 17:39
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Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alınırken, DNA örneklerinin eşleştiği iddiası bir anda gündem yarattı.

Son dakik: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AMCA SALİM GÜRAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran gözaltına alındı.

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Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırıldı.

SON DAKİKA | 'DNA EŞLEŞTİ' İDDİASI

Gazeteci Kenan Taş'ın iddiasına göre amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

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Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolması sonrası 1 saat boyunca kapalı olduğu, Güran'ın bu yüzden gözaltına alındığı iddia edildi.

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Söz konusu gelişmeyle ilgili ise resmi henüz bir açıklama yapılmadı.

Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcadan sonra annesi de gözaltında Narin'in kaybının 11. gününde flaş gelişme! Amcadan sonra annesi de gözaltında
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son dakika Narin Güran
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