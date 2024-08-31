SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası gözaltına alınmıştı! Çok konuşulacak iddia: Aracından alınan DNA örneği eşleşti!

Son dakik: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AMCA SALİM GÜRAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran gözaltına alındı.

Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırıldı.

SON DAKİKA | 'DNA EŞLEŞTİ' İDDİASI

Gazeteci Kenan Taş'ın iddiasına göre amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolması sonrası 1 saat boyunca kapalı olduğu, Güran'ın bu yüzden gözaltına alındığı iddia edildi.

Söz konusu gelişmeyle ilgili ise resmi henüz bir açıklama yapılmadı.