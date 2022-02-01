Son dakika! Kayseri’de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı

Son dakika haberine göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren T.A., bıçak ile kendisine zarar vererek annesini rehin aldı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONRASINDA İKNA OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda ikna edilen T.A., evinden alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)





