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Son dakika | Kayseri'deki olaylarda 67 gözaltı! Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımız yasa dışı hareket etti

01.07.2024 13:22
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Son dakika haberi: Dün akşam Kayseri'de Suriye uyruklu şahsın 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. "Vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir" diyen Yerlikaya 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika | Kayseri'deki olaylarda 67 gözaltı! Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımız yasa dışı hareket etti

Son dakika haberi: Kayseri'de Suriye uyruklu şahsın taciziyle başlayan olaylarda sokaklar adeta savaş alanına dönmüştü. Bakan Yerlikaya, "Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır" açıklamasında bulundu.

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"AKRABASI OLAN KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

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"VATANDAŞLARIMIZ İNSANİ DEĞERLERİMİZE YAKIŞMAYAN BİR TAVIRLA YASA DIŞI HAREKET ETTİ"

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir.

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67 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır.

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"YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesinde Danişmentgazi Mahallesi’nde saat 21.00'de iddiaya göre Suriye uyruklu kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanmıştı.. Olay sonrası mahalle sakinleri toplanıp araçları ters çevirmiş, yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ateşe vermişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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