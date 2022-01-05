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  4. Son dakika: Kazakistan'da fahiş fiyat protestoları sonrası OHAL ilan edildi

Son dakika: Kazakistan'da fahiş fiyat protestoları sonrası OHAL ilan edildi

05.01.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kazakistan'da artan fiyatlar ve halkın ekonomik durumu gerekçesiyle başlatılan protestolar devam ederken ülkede OHAL ilan edilmesine karar verildi. Olaylar 2 Ocak'ta LPG'ye fahiş derecede zam yapılmasıyla başlamıştı.

Son dakika: Kazakistan'da fahiş fiyat protestoları sonrası OHAL ilan edildi

Kazakistan’da LPG fiyatına yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar devam ediyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Kazakistan basınına göre, ülkenin tamamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Almatı’da aralarında valilik binasının da bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarını basan göstericiler, 120 civarında dükkan, 100 civarında ofis ve yaklaşık 200 restoran ve kafeyi yağmaladı.

Şehirde bulunan “Kazakistan” devlet kanalının ofisini ateşe veren protestocular 120 civarında polis arabası, itfaiye ve ambulansa da hasar verdi.

Almatı ve Aktau’da havaalanlarının protestocuların ele geçirmesi nedeniyle bu şehirlere uçak seferleri durduruldu. Başkent Nur Sultan’a da uçuşların durdurulduğu iddia edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER

Protestocuların Almatı’da İçişleri Bakanlığına ait binayı ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Kazakistan’daki durumla ilgili, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.

KAZAKİSTAN'DA YAŞANANLAR

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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